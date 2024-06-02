Хабиб Нурмагомедов пообщался с Дональдом Трампом на турнире UFC

Бывший президент США Дональд Трамп поговорил с бывшим чемпионом UFC в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке, где проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 302.

Сегодня, 2 июня, российский боец Ислам Махачев победил американца Дастина Порье удушающим приемом.

На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение. Он обошел Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в UFC подряд. В активе Ислама 14 побед кряду.