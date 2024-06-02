Джонс — о победе Махачева: «И этот бой делает его лучшим?»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) отреагировал на сообщение пользователя сети о том, что действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) — лучший боец вне зависимости от категории.

«Итак, давайте проясним, ты проходишь через тяжелый бой и в последнюю минуту совершаешь сабмишн. И это делает тебя лучшим? Получив травму, я внезапно утратил все эти навыки? Просто любопытно», — написал Джонс в соцсети X, после чего удалил сообщение.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.