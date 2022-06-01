Тренер Адесаньи рассказал, что делает Каннонье одновременно уязвимым и опасным бойцом

Тренер чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи Юджин Берман рассказал, что делает Джерада Каннонье одновременно уязвимым и опасным соперником.

«Джаред — это не Пауло Коста... Джаред в прошлом показал, что он обладает ментальностью, которая помогает ему изменить ход боя. Он начнет немного давить на Исраэля, но в то же время он не будет так сопротивляться, как Пауло Коста. Это благодаря ментальности. У него сильная ментальность и понимание игры, и за ним стоит очень хорошая команда.

Так что это то, что люди недооценивают в Джареде. Он не то чтобы готов рисковать, он принимает взвешенные решения, когда бой идет не по его сценарию, и когда ему нужно что-то изменить. И он готов предпринять резкий шаг, чтобы изменить ход боя. Это то, что делает его опасным, но в то же время уязвимым".

Адесанья и Каннонье сразятся на турнире UFC 276, который состоится в ночь на 4 июля в Лас-Вегасе.

На счету Адесаньи 22 победы и 1 поражение, у Каннонье — 15 побед и 5 поражений.