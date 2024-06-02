Махачев отреагировал на слова Даны Уайта о лучшем бойце UFC

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) прокомментировал слова главы промоушена Даны Уайта о том, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) — первый номер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Это его мнение. Но сегодня я спас турнир, потому что все бои были скучные, люди на арене засыпали», — сказал Махачев на пресс-конференции после победы над Дастином Порье на UFC 302.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.

Махачев победил Порье удушающим приемом в пятом раунде и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.