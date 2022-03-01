«Давай, толстяк». Боец UFC Даррен Тилл рассказал о тренировках с Чимаевым
Британский боец UFC Тилл рассказал об отношениях с Чимаевым
29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) рассказал об отношениях с Хамзатом Чимаевым (10-0), вместе с которым он проводит тренировки в Стокгольме.
«Однажды на тренировку я надел не тот костюм, который обтягивал мое тело, и Хамзат такой: «Давай, толстяк». Я подумал: «Боже, это будут долгие несколько месяцев». Хамзат хороший парень. Он умеет слушать и говорить правду в лицо. Он искренне хочет помочь мне. Знаешь, когда я не в форме, он может дать небольшой братский пинок под зад. Хамзат — особенный человек», — заявил Тилл в интервью ESPN MMA.
Тилл идет на серии из двух поражений. В предыдущем бою он проиграл Дереку Брансону (23-8) сабмишном в третьем раунде на UFC Fight Night 191 (4 сентября 2021 года).
(Давид Хачатрян)
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