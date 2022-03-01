Петр Ян: «Подготовка затянулась»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) сообщил, что изначально готовился к титульному бою в UFC против Алджамейна Стерлинга (20-3) на другую дату.

«Тренировочный процесс продолжается! Спасибо моему тренеру Шону Коберу. Подготовка затянулась. Бой должен был быть в марте, но по решению UFC перенесли на 9 Апреля», — написал Ян в Instagram.

Реванш между россиянином и американцем должен состояться 9-го апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.

(Давид Хачатарян)