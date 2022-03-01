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Сегодня, 17:40

Дана Уайт рассказал о судьбе российских бойцов в UFC

Дана Уайт.
Фото Getty Images

Глава UFC Дана Уайт заявил, что сталкивается с проблемами при организации поединков для российских бойцов, однако он делает все, чтобы сохранить бои в силе.

«Мы круглосуточно работаем, чтобы сохранить поединки [с участием российских бойцов], — сказал Уайт в интервью The Underground. — У нас всегда что-то да происходит. Сперва этот коронавирус, сейчас война. В это время профессиональные и личные трудности отходят на второй план. Но вы знаете меня — шоу должно продолжаться. Я продолжу заниматься своим делом».

Сообщалось, что Александру Волкову (34-9) могут запретить въезд в Великобританию. Турнир UFC с участием спортсмена запланирован на 19 марта.

(Давид Хачатрян)

Дана Уайт
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