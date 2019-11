Бой Ковалева и Альвареса начнется после завершения UFC 244

Россиянин Сергей Ковалев проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBO против мексиканца Сауля Альвареса. Время начала поединка в Лас-Вегасе задерживается. Старт будет дан после того, как завершится турнир UFC 244. В главном бою вечера в полусреднем весе сойдутся Нейт Диас и Хорхе Масвидаль.

Компания DAZN приняла это решение для полноценного просмотра боев болельщиками.

They're really gonna make Canelo & Kovalev wait for #UFC244 main event to get over before they get in the ring... Kovalev is on deck and he's almost taking a nap in the dressing room... #CaneloKovalev @DAZN_USA pic.twitter.com/rs4bB0bnp3