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Бой Ковалева и Альвареса начнется после завершения UFC 244

07:34
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Россиянин Сергей Ковалев проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBO против мексиканца Сауля Альвареса. Время начала поединка в Лас-Вегасе задерживается. Старт будет дан после того, как завершится турнир UFC 244. В главном бою вечера в полусреднем весе сойдутся Нейт Диас и Хорхе Масвидаль.

Компания DAZN приняла это решение для полноценного просмотра боев болельщиками.

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