Масвидаль заявил, что после боя не пожмет руку Ковингтону

Бывший претендент на титул в полусреднем весе UFC Хорхе Масвидаль (35-15) заявил, что после боя не пожмет руку Колби Ковингтону (16-3), потому что он говорил про его религию и детей.

«Пусть только попробует протянуть мне руку, — приводит слова Масвидаля MMA Junkie. — Если он приблизится ко мне, то я надеру ему зад, потому что он говорил о моих детях. Ты не продаешь больше платных трансляций, когда затрагиваешь моих детей. Это не так работает. Люди не говорят: «Оказывается он сказал что-то про его детей. Нужно купить трансляцию».

Он говорил об отце и матери Усмана, а потом подходил к нему и говорил: «Это просто бизнес. Я продаю трансляции. Я люблю тебя, брат». А ведь он месяцами уверял, что не пожмет ему [Усману] руку. Это показывает, что Колби трус и змея. На камеру он скажет что угодно и когда угодно. С Колби у меня всегда будет вражда, потому что он говорил про мою религию и моих детей".

Ковингтон занимает первую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, в то время как Масвидаль — 6-ю. Поединок бывших друзей возглавит турнир UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас (6 марта).

(Давид Хачатрян)