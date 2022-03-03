Хамзат Чимаев прибыл в США для боя с Бернсом

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) сообщил, что приземлился в Лас-Вегасе, США. Также Чимаев оставил грозное послание своему будущему сопернику Гилберту Бернсу (20-4). «Теперь у тебя большие неприятности, Гилберт Бернс», — написал Чимаев в Instagram.

Поединок между Чимаевым и Бернсом состоится 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев провел в UFC 4 боя, и только один бой закончился во втором раунде (против Джона Филлипса на UFC on ESPN 13, — прим. «СЭ»). Бернс в последнем бою выиграл у Стивена Томпсона (16-6) 10 июля 2021 года на UFC 264 единогласным решением судей.

(Давид Хачатрян)