Дана Уайт впервые высказался об аресте Кейна Веласкеса

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал арест бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса. По словам Уайта, Веласкес сделал то, что сделали бы на его месте многие люди.

«Мне жаль его и его семью, — заявил Уайт в интервью Barstool Sports. — Это ужасно. Я не знаю подробностей дела, чтобы говорить об этом публично, но то, что я слышал... Все мы задумываемся о том, что мы бы сделали, случись это с нами. Кейн это сделал».

Веласкес был арестован 1 марта и переведен в главную тюрьму округа Санта-Клара в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. По данным The San Jose Mercury-News, Гуларте надругался над близким родственником Веласкеса.

(Давид Хачатрян)