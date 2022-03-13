Чендлер считает, что Махачев не получит титульный бой

Бывший чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер считает, что Ислам Махачев не получит титульный бой, несмотря на серию из 10 побед.

«У Ислама хорошая победная серия, — сказал Чендлер в интервью YouTube-каналу The Schmo. — Он выглядел очень доминирующим. У нас с ним есть общий противник. Он, как и я, победил Хукера в первом раунде. Это был его первый бой с соперником из топ-10. Он сумел заявить о себе как о парне, который будет претендовать на титул в будущем. Однако победа над Грином не даст ему боя за титул. Вся его победная серия состоит из парней, которые не входит в топ-10, если не считать Дэна Хукера».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.