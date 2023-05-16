Бенил Дариуш: «Хабиб — величайший боец в истории легкого веса»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (24-4) заявил, что бой его мечты — это бой против непобежденного экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«В идеале [бой мечты] — это бой против Хабиба [Нурмагомедова], — сказал Дариуш в интервью The AllStar. — Он лучший легковес в мире. В идеале после побед над Чарльзом [Оливейрой] и Исламом Махачевым я должен сразиться с ним, но, очевидно, этого никогда не произойдет.

Он величайший боец в истории легкого веса. Также я бы сразился с Жоржем Сен-Пьером, потому что из-за этого парня я начал заниматься MMA".

Дариуш подерется с Чарльзом Оливейрой (33-9) 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.