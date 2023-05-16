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16 мая, 11:33

Бенуа Сен-Дени заявил, что Нурулло Алиев отказался драться с ним

Давид Хачатрян
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27-летний французский легковес Бенуа Сен-Дени (10-1) в интервью NoSens TV заявил, что 23-летний боец из Таджикистана Нурулло Алиев (9-0) якобы отказался с ним драться в июне.

«Я не из тех, кто говорит просто так. Я действительно верил в этот бой. К сожалению, к удивлению моих людей и к моему большому сожалению, после долгих дней ожидания Алиев Нурулло отказал мне», — сказано в сообщении в Twitter-аккаунте бойца, где также прикреплено видео его интервью на французском языке.

Алиев дебютировал в UFC с победы решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) над бразильцем Рафаэлем Алвесом (20-12). Бой состоялся 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.

Сен-Дени провел в UFC три боя, два из которых выиграл. В прошлом бою он одолел Габриэля Миранду (16-6) техническим нокаутом во втором раунде. Бой прошел 3 сентября 2022-го на UFC Fight Night 209 в Париже, Франция.

ММА
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