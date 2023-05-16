Адесанья обратился к бывшей девушке: «Какая же ты напыщенная дура»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) заявил, что готов судиться со своей бывшей девушкой Шарлоттой Поудрелл. Нигериец опубликовал скриншоты некоторых сообщений, которые он, по-видимому, отправил своей теперь уже бывшей девушке.

«Я хотел бы позволить тебе влачить жалкое существование, потому что несчастье любит компанию, а тебе нравится быть жертвой, — приводит слова Адесаньи Bloody Elbow. — В любом случае подпиши договор аренды как можно скорее. Также я очень надеюсь, что ты будешь адвокатом и придешь за моими активами. Надеюсь, что ты попытаешься повлиять на мой бизнес, вроде сотрудничества с Puma, своими слабыми угрозами.

Ты никогда не помогала мне зарабатывать деньги, только стоила мне денег. Теперь ты думаешь, что заслуживаешь половину моего состояния? Какая же ты напыщенная дура. Я плевал на тебя. Я осмелюсь предложить тебе начать твою дурацкую кампанию. Это будет последний раз, когда я к тебе обращаюсь. Мои адвокаты будут на связи».

Ранее стало известно, что Поудрелл подала на Адесанью в суд и потребовала половину его имущества в качестве компенсации.

Поудрелл никогда не была замужем за Адесаньей и не имела от него ребенка, но считает, что имеет право на половину его состояния, потому что они «встречались слишком долго и она поддерживала его карьеру в UFC».