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Сегодня, 15:48

Арман Царукян уверен, что Конор Макгрегор употребляет допинг

Никита Горшенин
Корреспондент
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11-й номер легкого веса UFC Арман Царукян связывает рост мышечной массы Конора Макгрегора в последнее время с употреблением запрещенных препаратов. Об этом он рассказал во время интервью YouTube-каналу The Sevan Podcast.

Ведущий: Конор сейчас выглядит огромным. Такое ощущение, что он нахимичился как следует.

Арман Царукян: Так и есть, безусловно.

Ведущий: Как это происходит? Боец заходит на цикл, химичится, а потом снова возвращается в пул USADA?

Арман Царукян: Я точно не знаю, но когда бойцы говорят, что они закончили карьеру, их перестает проверять USADA, и они начинают химичиться. И через год-два говорят: «О, я возвращаюсь.

26 июня Царукян подерется с Матеушем Гамротом на UFC Fight Night.

Конор Макгрегор
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