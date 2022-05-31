Царукян: «Махачев никак не стал лучше с момента нашего боя. Делает одно и то же»

11-й номер легкого веса UFC Арман Царукян поделился мнением о боевом стиле Ислама Махачева.

«Все его боятся, но я такой, что... Просто скажите мне когда, — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу The Sevan Podcast. — И я подерусь с ним, я знаю, что могу побить его. До нашего боя все говорили: «О, Ислам размажет его. Он слишком зеленый», но он ничего не сделал мне. Два тейкдауна — и все. Никаких ударов, ноль ударов. Я не пропустил ни одного удара. И тогда у меня не было такого опыта, как сейчас. Я другой теперь. Он сейчас на пике, но мой пик будет только где-то через года два. Я расту каждый день, а он все тот же. У него тот же геймплан. Он никак не стал лучше. Бокс и борьба — все то же самое. Делает одно и то же дерьмо каждый бой. Но это хороший геймплан, он дерется очень осторожно».