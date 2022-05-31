Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:05

Царукян: «Махачев никак не стал лучше с момента нашего боя. Делает одно и то же»

Арман Царукян поделился мнением о боевом стиле Ислама Махачева
Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

11-й номер легкого веса UFC Арман Царукян поделился мнением о боевом стиле Ислама Махачева.

«Все его боятся, но я такой, что... Просто скажите мне когда, — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу The Sevan Podcast. — И я подерусь с ним, я знаю, что могу побить его. До нашего боя все говорили: «О, Ислам размажет его. Он слишком зеленый», но он ничего не сделал мне. Два тейкдауна — и все. Никаких ударов, ноль ударов. Я не пропустил ни одного удара. И тогда у меня не было такого опыта, как сейчас. Я другой теперь. Он сейчас на пике, но мой пик будет только где-то через года два. Я расту каждый день, а он все тот же. У него тот же геймплан. Он никак не стал лучше. Бокс и борьба — все то же самое. Делает одно и то же дерьмо каждый бой. Но это хороший геймплан, он дерется очень осторожно».

Махачев победил Царукяна единогласным решением в апреле 2019 года. 26 июня Царукян подерется с Матеушем Гамротом на UFC Fight Night.

Ислам Махачев
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
«В НХЛ после матчей меняю клюшку на конфеты». Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов раскрыл секрет своих бомбардирских подвигов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илия Топурия: «В следующем году я стану двойным чемпионом UFC»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости