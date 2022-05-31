Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:13

Диллашоу: «Волкановски в легком весе будет серьезной угрозой»

Диллашоу считает, что Волкановски способен добиться успеха в легком весе в UFC
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Главный претендент на титул в легчайшем дивизионе Ти Джей Диллашоу (17-4) считает, что чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) сможет конкурировать с бойцами из легкого веса.

«Если Волкановски поднимется в легкий вес и сохранит свою скорость, то заставит парней из легкого дивизиона выглядеть на его фоне медленными, — сказал Диллашоу в интервью Submission Radio. — При этом Волкановски бьет как чертова тонна кирпичей. Раньше же он играл в регби и был крупным спортсменом, поэтому вряд ли ему будет тяжело набрать 70 килограммов. В легком весе он будет представлять серьезную угрозу. Он реально жесткий боец».

Ранее Волкановски сообщил, что планирует подняться в легкий вес и стать двойным чемпионом UFC.

Волкановски в следующем поединке встретится с Максом Холлоуэем (23-6) 3 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Алекс Волкановски
UFC
ММА
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
«В НХЛ после матчей меняю клюшку на конфеты». Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов раскрыл секрет своих бомбардирских подвигов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон Брэди: «Чимаева можно пошатнуть, заставить отступать. По сути его можно даже вырубить»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости