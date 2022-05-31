Диллашоу: «Волкановски в легком весе будет серьезной угрозой»

Диллашоу считает, что Волкановски способен добиться успеха в легком весе в UFC

Главный претендент на титул в легчайшем дивизионе Ти Джей Диллашоу (17-4) считает, что чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) сможет конкурировать с бойцами из легкого веса.

«Если Волкановски поднимется в легкий вес и сохранит свою скорость, то заставит парней из легкого дивизиона выглядеть на его фоне медленными, — сказал Диллашоу в интервью Submission Radio. — При этом Волкановски бьет как чертова тонна кирпичей. Раньше же он играл в регби и был крупным спортсменом, поэтому вряд ли ему будет тяжело набрать 70 килограммов. В легком весе он будет представлять серьезную угрозу. Он реально жесткий боец».

Ранее Волкановски сообщил, что планирует подняться в легкий вес и стать двойным чемпионом UFC.

Волкановски в следующем поединке встретится с Максом Холлоуэем (23-6) 3 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.