Александр Волков: «Есть много способов поймать Гана. Мы его разобрали на «отлично»»

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков в интервью «СЭ» поделился мнением о стиле своего соперника Сирила Гана.

— Важно ли было в этом кэмпе найти кого-то, кто будем симулировать Гана? Все-таки, он очень специфично двигается для этого веса, необычайно подвижный.

— Мы посмотрели очень много его боев, хорошо его разобрали, стараемся, если не копировать его манеру, то копировать те техники, которые он использует в бою для победы. Хорошо его разобрали, если говорить о домашней работе, мне кажется, в этот раз мы ее выполнили на оценку «отлично». Надеюсь, что получится всю ее сделать в бою. Из зала я не вылезал все это время, очень много видео смотрели его, много обсуждали, много раз меняли мнение, как будем вести бой. Из-за этого у меня есть много планов на поединок — можно и так и так и так. Посмотрим, как будет вести себя в бою оппонент, будет ли он разнообразен, будет ли делать что-то новое конкретно ко мне.

— Хочется вспомнить бой против Стефана Штруве. Тоже высокий (213 см), длиннорукий (215 см) — вы сказали после того поединка, что начало боя было тяжелым, потому что вы с ним похожи и копировали друг друга, сталкивались. Но потом вы начали его обыгрывать. За счет чего?

— У меня в отличие от Штруве и того же Гана есть преимущество, что я использую агрессию в боях. Я умею работать вторым номером, но также я умею работать агрессивно, зарубаться, идти вперед. Ган, например, очень хорошо работает вторым номером, на контратаке, но сам зарубаться не любит и не очень хорошо чувствует себя в этих моментах. Конечно, его еще к этим моментам в бою надо будет подвести. Если просто выйти и сразу зарубаться, тебя встретят хорошим прямым, и на этом поединок закончится. Поэтому к зарубе нужно подвести соперника, найти хороший момент для активной, агрессивной атаки. Обычно это проходит во 2-м, 3-м раунде. Со Штруве и была разница в том, что я со 2-го раунда был агрессивнее, мог доводить свои атаки до конца. А он, если попадал, то эти атаки не развивал, потому что попадался на мои встречные удары и пятился назад. А мне это только и нужно было.

— В последнем бою Ган почти все 25 минут бил джеб и мгновенно отскакивал. Как такого бойца ловить?

— На самом деле, способов много. Все зависит от того, как он будет дальше потом ориентироваться в пространстве. Можно встретить, можно атаку провалить на себя и контратаковать, один из способов еще — постоянно ограничивать его в движении, поджимать, чтобы это пространство, куда отходить спиной, было меньше. Способов достаточно, вопрос — что получится реализовать.

Поединок Гана и Волкова пройдет в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе.