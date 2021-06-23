Боец UFC Смит сообщил, что Джон Джонс провалил допинг-тест перед их поединком

Боец UFC Энтони Смит признался, что экс-чемпион полутяжелого веса Джон Джонс провалил допинг-тест перед их поединком.

«У него всегда были проблемы с тестированием на запрещенные препараты и однажды его дисквалифицировали за это, - цитирует Смита Bjpenn. – Я никогда в это не вникал но, но могу сказать, что Джонс не мог пройти тестирование всю неделю перед нашим поединком. Он провалил каждый допинг-тест. Я ни разу не упомянул об этом ни в одном интервью, когда общался со СМИ.

Каждый день представители комиссии звонили мне. Они говорили, что он все еще не может пройти тестирование. Я все равно позволил бою быть, так был полностью сосредоточен на себе. Я считаю, что когда вы сосредотачиваетесь на себе, то способны добиться чего угодно».

33-летний Джонс победил 32-летнего Смита в марте 2019 года единогласным решением судей на UFC 235.