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Диас раскритиковал Усмана. В ответ чемпион пригрозил убийством

18:48
Нейт Диас. Фото Twitter
Нейт Диас. Фото Twitter
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Американский боец ММА Нейт Диас выразил недовольство тем, что действующий чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман желает провести реванш с Колби Ковингтоном, которого он нокаутировал в их первом бою.

«С кем этот парень подерется дальше? С тем, кого уже нокаутировал», — написал Диас в Twitter.

Ответ Усмана не заставил себя долго ждать. Чемпион дал понять, что он не прочь встретиться с ним, а не с Ковингтоном.

«Я тебя вижу, 209 (код города Стоктон, откуда родом Нейт Диас). Если ты правда хочешь этого 187 (статья 187 уголовного кодекса штата Калифорния. Тяжкое убийство — Прим. «СЭ»), тогда звони своему приятелю Хантеру [Кэмпбеллу] (руководитель юридического отдела UFC)», — написал Усман.

Диас продолжил: «Ты взаперти. Ты делаешь то, что тебе говорят делать, как хороший чемпион», — отреагировал Диас.

Свой последний бой Диас провел в ночь на 13 июня на турнире UFC 263 в Лас-Вегасе, уступив решением судей Леону Эдвардсу. На счету Диаса 20 побед и 13 поражений.

Усман, тем временем, в апреле на турнире UFC 261 нокаутировал Хорхе Масвидаля. Всего у Нигерийского Кошмара 19 побед и лишь 1 поражение.

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