Диас раскритиковал Усмана. В ответ чемпион пригрозил убийством
Американский боец ММА Нейт Диас выразил недовольство тем, что действующий чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман желает провести реванш с Колби Ковингтоном, которого он нокаутировал в их первом бою.
«С кем этот парень подерется дальше? С тем, кого уже нокаутировал», — написал Диас в Twitter.
Ответ Усмана не заставил себя долго ждать. Чемпион дал понять, что он не прочь встретиться с ним, а не с Ковингтоном.
«Я тебя вижу, 209 (код города Стоктон, откуда родом Нейт Диас). Если ты правда хочешь этого 187 (статья 187 уголовного кодекса штата Калифорния. Тяжкое убийство — Прим. «СЭ»), тогда звони своему приятелю Хантеру [Кэмпбеллу] (руководитель юридического отдела UFC)», — написал Усман.
Диас продолжил: «Ты взаперти. Ты делаешь то, что тебе говорят делать, как хороший чемпион», — отреагировал Диас.
Свой последний бой Диас провел в ночь на 13 июня на турнире UFC 263 в Лас-Вегасе, уступив решением судей Леону Эдвардсу. На счету Диаса 20 побед и 13 поражений.
Усман, тем временем, в апреле на турнире UFC 261 нокаутировал Хорхе Масвидаля. Всего у Нигерийского Кошмара 19 побед и лишь 1 поражение.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю