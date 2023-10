Биография Тайсона Фьюри: Цыганский Король победил Кличко, проиграл россиянину и заработал миллионы

История скандалиста, ставшего одним из лучших тяжеловесов в истории бокса.

Тайсон Фьюри

Прозвище: Цыганский Король

Дата рождения: 12 августа 1988 года

Место рождения: Уайтеншо, Большой Манчестер (Великобритания)

Рост: 205 см

Размах рук: 216 см

Вид спорта: бокс

Весовая категория: тяжелый вес

Стойка: правша

Статистика боев (рекорд в профессиональном боксе): 34-0-1

Детство и юность Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри родился в семье ирландских путешественников — цыган (пэйви) в британском городе Уайтеншо графства Большой Манчестер. Его отец — Джон Фьюри. Мужчина ранее был профессиональным боксером, а также дрался на голых кулаках. В 2011 году папа Тайсона попал в тюрьму за причинение увечья Оути Сайксу во время драки. Джон Фьюри выколол глаз пострадавшему. В 2015 году ирландец был условно-досрочно освобожден.

Мама Тайсона Фьюри — Эмбер. Женщина ведет очень закрытый образ жизни и никогда не посещала боксерские поединки сына. По информации СМИ, у Тайсона и Эмбер хорошие отношения. При этом мать спортсмена не до конца понимает, какого уровня известности достиг ее сын.

Тайсон Фьюри появился на свет на два месяца раньше срока. Его вес составлял 450 граммов. Врачи полагали, что у мальчика было мало шансов выжить. До этого случая семья потеряла еще несколько детей из-за выкидышей. Отец Фьюри назвал сына Тайсоном в честь легендарного боксера Майка Тайсона, потому что видел в нем бойца, который пережил преждевременные роды.

Тайсон Фьюри начал заниматься боксом в 10-летнем возрасте. Через год мальчик бросил школу и стал помогать родственникам на работе, связанной с производством асфальта. До тюрьмы отец был тренером своего сына, а позже его сменил дядя — Хьюи Фьюри. Мужчина работал с Тайсоном до своей смерти в 2014 году.

Спортивная карьера Тайсона Фьюри

На любительском уровне Фьюри представлял Англию и Ирландию. В 2006 году Тайсон взял бронзу на молодежном чемпионате мира AIBA. Через год Фьюри выиграл серебро юниорского чемпионата Европы, проиграв в финале россиянину Максиму Бабанину. В 2008-м он забрал титул ABA в супертяжелом весе после победы над Дэмьеном Кэмпбеллом. Фьюри неоднократно пытался пройти отбор на Олимпийские игры, но несколько раз терпел неудачи. В результате Тайсон перешел в профессиональный бокс.

Дебют Фьюри в профессиональном боксе произошел 6 декабря 2008 года в британском городе Ноттингем. Тогда Тайсон оказался сильнее венгра Бела Дьендьеши. Следом боксер одержал шесть побед подряд — над немцем Марселем Целлером, россиянином Даниилом Перетятько, британцами Ли Свеби, Мэтью Эллисом, Скоттом Белшоу, латвийцем Александром Селезневсом.

В сентябре 2009 года Фьюри по очкам победил соотечественника Джона Макдермотта и стал обладателем титула чемпиона Англии по версии BBBofC. В следующих боях Тайсон одолел чеха Томаша Мразека, немца Ханса-Йорга Бласко, американцев Рича Пауэра и Зака Пейджа, бразильца Марсело Луиса Насименто, а также вновь победил Макдермотта.

Первый бой Фьюри с Чисорой

В июле 2011 года Фьюри встретился в поединке с супертяжеловесом из Великобритании Дереком Чисорой. Оба боксера подошли к бою со статистикой непобежденных — 14-0. После 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Тайсону со счетом 117-112, 117-112 и 118-111. Благодаря этому успеху Фьюри завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBO, звание чемпиона Европы по версии EBU и получил вакантный титул чемпиона Британии по версии BBBofC.

Поединок Тайсона с Владимиром Кличко

После защиты титула интернационального чемпиона по версии WBO в бою с немцем Кристианом Хаммером Фьюри бросил вызов украинцу Владимиру Кличко. Ранее Тайсон неоднократно намекал на желание провести поединок с чемпионом мира в тяжелом весе. Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF, IBO, Lineal и The Ring должен был состояться изначально в октябре 2015 года, но позже его перенесли из-за травмы Кличко на 28 ноября.

Бой Фьюри — Кличко состоялся на Esprit Arena в Дюссельдорфе (Германия). Поединок продлился все 12 раундов. В итоге судьи единогласным решением отдали победу Тайсону — 115-112, 115-112 и 116-111. Для Кличко это поражение стало первым за 11 лет. Позже, в 2023 году, Фьюри признался в интервью, что со страхом выходил драться с украинцем, однако данный бой, по его мнению, оказался одним из самых простых в его карьере.

Тайсон Фьюри (слева) и Владимир Кличко. Фото Global Look Press

Дисквалификация и потеря титулов Тайсоном Фьюри

В июне 2016 года Тайсона Фьюри и его брата Хьюи обвинили в употреблении запрещенного вещества — анаболического стероида нандролона. Позже Цыганский Король подал в суд на антидопинговое агентство Великобритании (UKAD), а сама организация сняла временную дисквалификацию с боксера.

Фьюри должен был провести бой-реванш с Кличко, однако поединок постоянно переносился и в итоге не состоялся. Тайсон набрал много лишних килограммов — его вес составлял около 150 кг.

Осенью 2016 года Фьюри отказался от титулов WBA, WBO и IBO, так как не мог проводить их защиту. У Тайсона были психологические проблемы, включая депрессию и употребление наркотиков. В допинг-пробе боксера обнаружили следы кокаина. Спортсмен проходил лечение и даже объявил о завершении карьеры. Тем не менее перерыв в боксе продлился всего два года.

Первый бой Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером

1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе Фьюри сразился с Уайлдером после двух побед над албанцем Сефером Сефери и итальянцем Франческо Пьянетой.

Деонтей и Тайсон на тот моменты были боксерами, которые ни разу в профессиональной карьере не терпели поражения. Первая часть поединка прошла с преимуществом на стороне Фьюри, однако в 9-м и 12-м раундах Уайлдер дважды отправил в нокдаун Тайсона. Судьи признали бой ничейным — 115-111, 110-114, 113-113. Это первая ничья для обоих боксеров.

Драматичный поединок Тайсона с Валлином

В сентябре 2019 года Фьюри был очень близок к первому поражению в карьере. Его соперником по бою в Лас-Вегасе был швед Отто Валлин, который ранее не проигрывал. В начале поединка Тайсон получил сильное рассечение около правого глаза. Через несколько раундов у британца появилось еще одно рассечение. Бой остановили и вызвали врача. Поединок разрешили продолжить. Фьюри стал больше атаковать, хотя пропустил сильные удары в концовке. Судьи отдали победу Тайсону — 116-112, 117-111 и 118-110.

Трилогия Фьюри с Уайлдером

Второй бой Фьюри с Уайлдером состоялся в феврале 2020 года. Тайсон много атаковал и отправил соперника в нокдаун. Из-за сильного прессинга Деонтей быстро устал. К середине поединка Уайлдер выглядел избитым, хотя пытался проводить размены. В седьмом раунде секунданты выкинули полотенце на ринг, и бой остановили. Фьюри нанес первое поражение Уайлдеру в его карьере и стал обладателем титула WBC в супертяжелом весе.

Осенью 2021 года Фьюри подрался с Уайлдером в третий раз. Тайсон нокаутировал соперника в 11-м раунде, оставшись непобежденным чемпионом мира по версии WBC.

Деонтей Уайлдер (слева) и Тайсон Фьюри. Фото Global Look Press

Победы Фьюри над Уайтом и Чисорой

В апреле 2022 года Фьюри победил претендента на титул WBC британца Диллиана Уайта в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Цыганский Король нокаутировал соперника в шестом раунде. После поединка Тайсон в очередной раз объявил о завершении карьеры. По информации СМИ, чемпион заработал около 33 миллионов долларов за бой с Уайтом.

Позже Фьюри снова вернулся в бокс. В декабре 2022 года боксер в очередной раз встретился с Чисорой в Лондоне на Tottenham Hotspur Stadium. Тайсон одержал победу над оппонентом техническим нокаутом в десятом раунде, в третий раз защитив титул чемпиона мира по версиям WBC в тяжелом весе.

Бой Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Летом 2023 года стало известно, что Фьюри договорился о проведении поединка с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Всемирный боксерский совет (WBC) разрешил Тайсону принять участие в бою с 37-летним камерунцем, так как не было другого официального претендента.

Поединок Фьюри — Нганну прошел по правилам бокса в формате 10 раундов. Легендарный боксер Майк Тайсон принимал участие в подготовке экс-бойца UFC к противостоянию с Фьюри. По словам Цыганского Короля, Нганну заработает 10 миллионов долларов за поединок с ним. В интервью The Sun Чисора заявил, что Фьюри получит около 50 миллионов долларов за бой с Нганну.

Поединок Фьюри — Нганну продлился все 10 раундов. В третьем раунде британец побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над соперником раздельным решением судей — 94-95, 96-93, 95-94.

Бой Фьюри с Усиком

В конце сентября 2023 года Фьюри и украинский боксер Александр Усик после нескольких месяцев спекуляций подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелой весовой категории. Поединок должен пройти в Эль-Рияде на Kingdom Arena в рамках ежегодного фестиваля Riyad Season. Ориентировочный срок проведения боя — конец декабря 2023-го — начало 2024 года. Называлась конкретная дата — 23 декабря. При этом она должна быть подтверждена позднее, так как проведение боя зависит от состояния Фьюри после противостояния с Нганну.

Достижения Тайсона Фьюри

Чемпион юниорского чемпионата Европейского союза — 2007

Вице-чемпион юниорского чемпионата Европы — 2007

Чемпион Великобритании по версии ABA — 2008

Чемпион Ирландии — 2012

Чемпион Европы по версии EBU — 2014

Чемпион мира по версии IBF — 2015

Чемпион мира по версии WBA (Super) — 2015, 2016

Чемпион мира по версиям WBO, IBO — 2015, 2016

Чемпион мира по версии журнала The Ring — 2015, 2016, 2017, 2018

Чемпион мира по версии WBC — 2020 — наше время

Чемпион мира по версии журнала The Ring — 2020, 2021, 2022

Боксер года по версии The Ring — 2015, 2020

Обладатель награды The Ring «Бой года» — 2021

Обладатель награды The Ring «Возвращение года» — 2018

Стиль Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри ведет себя в ринге непредсказуемо, его стиль нельзя сравнить ни с каким другим. Цыганский Король любит менять стойки и быстро передвигаться. Фьюри использует несколько техник джеба, что заставляет соперника гадать. Тайсон обожает делать финты перед ударами или в другие моменты, дергая головой, телом, руками и ногами. Габаритный тяжеловес при большом размахе рук склонен переходить на ближнюю и среднюю дистанции с оппонентом. Британец больше симпатизирует открытому стилю боя, но при этом имеет отличную защиту.

Личная жизнь Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри женат на Пэрис Мулрой. Пара официально зарегистрировала свой брак зимой 2008 года. Вместе они воспитывают шестерых детей: сыновей Принса Тайсона Люка, Принса Джона Джеймса, Принса Адониса Амазайя, а также дочерей Атину Фьюри, Венесуэлу Линду и Валенсию Эмбер.

Семейство Фьюри проживает в особняке в городе Моркам британского графства Ланкашир. Стоимость дома оценивается в 2,2 миллиона долларов.

Увлечения Тайсона Фьюри и жизнь вне бокса

Тайсон Фьюри коллекционирует дорогие автомобили. В его парке можно найти ряд роскошных моделей — Ferrari GTC4Lusso (320 тысяч долларов), Ferrari Portofino (215 тысяч долларов), Porsche Taycan, Porsche GT3 RS, Rolls-Royce Phantom Series II, Range Rover Sport SVR, MINI Cooper 1993, Mercedes-Benz G Wagon 1991 и другие машины.

Фьюри неплохо умеет петь. Тайсон исполнил песню Aerosmith «I Don't Want to Miss a Thing» после победы над Кличко, композицию Miss American Pie после триумфа в суперреванше с Уайлдером. Фьюри пишет песни собственного сочинения и имеет персональную страничку в популярном музыкальном сервисе Spotify. Осенью 2019 года Тайсон записал песню под названием Bad Sharon с известным британским исполнителем Робби Уильямсом.

Тайсон известен своими скандальными выходками. В 2013 году он получил штраф в размере трех тысяч фунтов стерлингов за некорректный пост в соцсетях о боксерах Дэвиде Прайсе и Тони Бэллью. В 2015 году Фьюри оделся в костюм героя комиксов DC Бэтмена на пресс-конференцию с Кличко.

В 2019 году Фьюри выпустил автобиографию — «Под маской. Моя автобиография». Книга стала популярной среди читателей, а критики ставили высокие оценки. Тайсон рассказал в ней о сложных психологических моментах и моменте с возвращением в бокс. В 2021 году Найджел Коуторн написал еще одну книгу, которая называется «Тайсон Фьюри. Цыганский Король».

В августе 2023 года вышел документальный сериал At Home With The Furys («Дома с Фьюри») о семье Тайсона в американском стриминговом сервисе Netflix.

Сколько зарабатывает Тайсон Фьюри

По данным известного британского журналиста Кирана Магуайра, Тайсон Фьюри по итогам 2022 года получил чистую прибыль в размере 13 миллионов фунтов стерлингов. В результате банковский счет боксера увеличился до 43 миллионов фунтов стерлингов. По информации The Sun, собственный капитал Фьюри оценивается в 130 миллионов фунтов стерлингов.

За 2022 год Фьюри заработал около 2 миллионов долларов благодаря рекламным контрактам с ММА-организацией MTK Global, брендом спортивных напитков Wow Hydrate и фирмой одежды Claudio Lugli. Часть средств также была получена от продажи напитков личного бренда Furocity Energy.

У Фьюри есть частный личный самолет, который он приобрел примерно в 2021 году. Боксер использует его для путешествий с семьей или рабочих поездок.

Тайсон Фьюри рядом со своим самолетом. Фото Соцсети

