Сауль Альварес жестко ответил Майку Тайсону: «Пусть протрезвеет»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) ответил бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Майку Тайсону (50-6), который обвинил Альвареса в том, что он боится драться с лучшими.

«Я бы уважал его мнение, если бы он был трезвым», — приводит слова мексиканца инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 2 декабря 2023-го в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.