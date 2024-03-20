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20 марта, 10:11

Курбанов: «Против Кроуфорда шансов не вижу для Цзю»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боксер Магомед Курбанов поделился мнением о возможном поединке между Тимом Цзю и Теренсом Кроуфордом.

«Против Кроуфорда шансов не вижу для Тима. У Кроуфорда слишком много опыта, он очень техничный и хладнокровный. Мне очень нравится Кроуфорд как боксер. Настолько хладнокровный... К тому же Тим Цзю стилистически будет удобен Кроуфорду», — приводит слова Курбанова «Чемпионат».

В ближайшем поединке Цзю встретится с Себастьяном Фундорой. Бой состоится 30 марта в Лас-Вегасе (США). Изначально соперником Цзю должен был стать другой американец Кит Турман, но он снялся с боя из-за травмы.

В активе 29-летнего Тима Цзю 24 победы в 24 боксерских поединках. 26-летний Фундора в 22 боях одержал 20 побед, потерпел одно поражение и один раз свел поединок вничью.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5479642-magomed-kurbanov-rasskazal-pochemu-u-tima-czyu-net-shansov-v-boyu-s-kroufordom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Теренс Кроуфорд
Тим Цзю
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