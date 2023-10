Сауль Альварес назвал причину поражения Флойду Мейвезеру

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) заявил, что он дрался с очень опытным боксером в лице Флойда Мейвезера (50-0).

«Я думаю, что стиль Мейвезера усложнит жизнь любому бойцу. С таким стилем трудно бороться. Его стиль таков, что он никогда не рискует, не подвергает себя риску в любом бою, и это все усложняет. Я думаю, что в тот вечер меня победил его опыт. У него большой опыт, он отличный боец, и он показал это в тот вечер. Он показал, почему в боксе важен опыт», — сказал Альварес в интервью One On One Boxing.

Альварес проиграл Мейвезеру решением большинства судей (114-114, 116-112, 117-111) в 2013 году в Лас-Вегасе, США.