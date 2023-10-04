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Менеджер Бивола рассказал, как развод повлиял на боксера

Давид Хачатрян
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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), уверен, что Бивол справится с тяжелым периодом в личной жизни.

 

«Конечно, это так или иначе повлияло. Это ни у кого не проходит легко. Наверное, есть эмоциональные моменты, это всегда тяжело, особенно что касается детей. Насколько я знаю Диму, наверное, на него это повлияет меньше, чем на некоторых других людей. На меня бы это сильнее повлияло, например. Я хорошо знаю себя и его, поэтому могу сказать. За других не буду говорить.

Бивол очень хладнокровный. Он это показывает в подготовках, в ринге. Он умеет придерживаться плана, контролировать свой ум, оставаться осознанным. Если он до этого делал это настолько хорошо, я думаю, что и этот момент он сможет так же преодолеть», — сказал Корнилов в подкасте Григория Дрозда.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
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