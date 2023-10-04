Гассиев не будет оспаривать результат боя против Валлина

Российский боксер Мурат Гассиев не станет оспаривать результат боя против шведа Отто Валлина.

«Апелляции не будет», — приводит ТАСС слова представителя команды россиянина.

В поединке на турнире в Турции, который прошел в ночь с 30 сентября на 1 октября, Гассиев проиграл Валлину раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). После этого боя россиянин потерял титул WBA Inter-Continental.

На счету 29-летнего Гассиева 30 побед на профессиональном ринге, 2 поражения, еще один его бой был признан несостоявшимся.