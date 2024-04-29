Фархутдинов: «Чемпионат Европы для российских боксеров завершился успешно»

Главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов подвел итоги выступления команды на чемпионате Европы.

«Чемпионат Европы успешно завершился для нас. Мы прошли очень тяжелый этап подготовки. Благодарны за то, что нас допустили к участию в турнире, и мы выступали с российским флагом и гимном. Турнир прошел на высоком уровне, ребята много трудились в высокогорье и среднегорье, а заключительный этап провели в Сочи. В итоге у нас восемь золотых медалей, одна серебряная и одна бронзовая, а это высокий результат. Огромное спасибо всем, кто помогал, поддерживал и работал вместе с нами. И спасибо всей России. Плюс еще и в том, что многие ребята выполнили норматив Заслуженного мастера спорта, а это огромная честь», — сказал Фархутдинов.

По итогам чемпионата Европы сборная России завоевала восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медалей.

Ранее завершились решающие поединки у женщин. Российская команда завоевала три золотые и семь серебряных наград.