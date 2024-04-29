Ломаченко прибыл в Австралию на бой с Камбососом: «Я очень хочу победить»

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) отметил, что он на завершающем этапе своей тренировочной подготовки к бою с экс-чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (21-2).

«Жду не дождусь боя, я очень хочу выиграть. Надеюсь, все пройдет хорошо. У меня будет еще одна неделя тренировок перед боем, это будет последняя неделя моего тренировочного сбора

Есть ли у меня послание к сопернику? Нет, нет, нет. Я не хочу говорить об этом. Победит сильнейший», — сказал Ломаченко журналистам в аэропорту.

Ломаченко и Камбосос подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.