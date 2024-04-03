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МОК приветствует решение CAS об отклонении апелляции Международной ассоциации бокса

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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) на лишение признании организации.

«МОК приветствует решение Спортивного арбитражного суда, который отклонил апелляцию, поданную Международной боксерской ассоциацией на решение отозвать у нее признание», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

IBA не смогла выполнить требования для восстановления: не повысила свою финансовую прозрачность и не изменила процесс судейства.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.

МОК
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