Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:12

Верджил Ортис — о бое с Тимом Цзю: «Это будет третья мировая война»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Верджил Ортис (20-0) пообещал устроить шоу в бою с экс-чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Тимом Цзю (23-1).

«Не думаю, что у меня быстрые руки. Но у меня высокий бойцовский IQ. Люди думают, что я бью наотмашь. Но это их дело, меня это не волнует. Мое самое сильное качество — импровизация. Да, я уже знаю, как пройдет мой бой с Тимом. Это будет третья мировая война, но она будет техничной. Мы не будем просто биться на убой, мы будем использовать тактику. Это будет тяжелый бой, исход которого трудно предсказать. Мы изучим Цзю, поймем, над чем нам нужно работать. Я в предвкушении этого боя», — сказал Ортис в интервью Шону Зиттелю.

Цзю и Ортис подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
Тим Цзю
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский номинирован на награду «Везина трофи» в НХЛ
Украинские комментаторы оскорбили российских футболистов в прямом эфире
В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном
Радулов – в Екатеринбург, Ротенберг - на распродажу, а символ «Динамо» - за деньгами в «Спартак»?
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майк Тайсон: «Шесть недель я не курю и не занимаюсь сексом. Почему? Дисциплина»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости