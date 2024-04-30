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Сегодня, 02:15

Петряков победил Мирошниченко на турнире «Путь чемпиона» в Казани

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боксер Виталий Петряков (17-0, КО 11) в поединке серии турниров «Путь чемпиона» в Казани победил соотечественника Никиту Мирошниченко (15-1-1, КО 4).

Поединок в полусреднем весе продлился все 10 раундов и завершился победой Петрякова единогласным решением судей (96-93, 97-92, 97-92).

В со-главном событии шоу российский легковес Алексей Мазур (10-0, КО 5) в 8-раундовом поединке единогласным решением судей победил Лорена Джафета (17-7-3, КО) из Танзании.

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