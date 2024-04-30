Майк Тайсон: «Шесть недель я не курю и не занимаюсь сексом. Почему? Дисциплина»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что отказался от курения и секса из-за дисциплины.

«Шесть недель я не курю и не занимаюсь сексом. Почему? Дисциплина. Знаете, делай то, что любишь делать, делай то, что ненавидишь делать, но делай это так, как будто тебе это нравится», — приводит слова Тайсона Forbes.

Тайсон и Джейк Пол (9-1) подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.