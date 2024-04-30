Сауль «Канело» Альварес: дата следующего боя и кто соперник

Абсолютный чемпион во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. На кону будут стоять титулы WBC, WBO, IBF и WBA. Формат боя — двенадцать раундов. Соперником Альвареса станет Хайме Мунгия.

Бой Альварес — Мунгия пройдет на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) и начнется не ранее, чем в 04:00 по московскому времени 15 мая. Правами на трансляцию поединка Альвареса и Мунгии обладает онлайн-платформа DAZN.

После поражения от Дмитрия Бивола в мае 2022 года Альварес провел три боя — против Геннадия Головкина, Джона Райдера и 30 сентября 2023 года Джермелла Чарло. Канело одержал три победы, но ни разу не сделал это досрочно. Всего же в его активе 60 побед (39 нокаутов), две ничьи и два поражения в 64 боях.

Хайме Мунгия — непобежденный мексиканский боксер. В 2018-м году он стал чемпионом WBO в первом среднем весе, но пояс оставил, сменив дивизион. В своем последнем поединке Мунгия финишировал Джона Райдера.