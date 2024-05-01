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Деонтей Уайлдер подерется с Джаредом Андерсоном 3 августа

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) проведет следующий поединок против непобежденного Джареда Андерсона (17-0, 15 KO) 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Об этом сообщил саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.

При этом Уайлдер 1 июня должен сперва провести бой против Чжана Чжилэя (26-2) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Турки Аль-Шейх отметил, что Уайлдер выступит против Андерсона, если «восстановится от боя с Чжилэем».

Андерсон в декабре 2022-го завоевал временный титул WBO в супертяжелом весе. С тех пор он четыре раза его успешно защищал.

Деонтей Уайлдер
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