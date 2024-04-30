Сауль Альварес — Хайме Мунгия: дата и время начала боя
Абсолютный чемпион во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе против соотечественника Хайме Мунгии. Бой пройдет на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) и начнется не ранее, чем в 04:00 по московскому времени 5 мая.
Формат боя — двенадцать раундов. Правами на трансляцию поединка Альвареса и Мунгии обладает онлайн-платформа DAZN. Бесплатная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
Альварес на профессиональный уровень вышел в 2005 году. В 2011-м завоевал пояс WBC в первом среднем весе, после чего становился чемпионом мира в этом дивизионе по другим версиям, выигрывал титулы в средней и полутяжелой категориях. На данный момент является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе и самым высокооплачиваемым боксером планеты.
Мунгия на профессиональном ринге выступает с 2013 года. В 2018-м стал чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе. Защитил титул пять раз, после чего поднялся на одну категорию. В 2020-м выиграл пояс WBO Inter-Continental в среднем весе, который отстоял трижды.