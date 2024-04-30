Бивол: «Бой Фьюри и Усика это действительно классный поединок для болельщиков»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) предполагает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) создаст проблемы чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (34-0).

«Мне нравится этот бой. Это действительно классный бой для болельщиков. Думаю, что Усик и вправду очень хороший боец. И он создаст Фьюри много проблем. Но посмотрим», — сказал Бивол Queensberry Promotions.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.