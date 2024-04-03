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Сегодня, 13:02

Майк Тайсон о хейтерах его боя с Джейком Полом: «Мне 58, и что? Большинство завидуют»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что даже в 58 лет он может собрать арену на 80 тысяч человек.

«Мне 58, и что? Я набираю миллиарды просмотров, просто рассказывая о боях. Все, даже большинство спортсменов, завидуют... Ты не смог бы заполнить арену. Кто в 58 лет может заполнить арену на 80 000 мест? Как вы думаете, почему он хочет драться со мной, а не с кем-то другим? Все боксеры хотят с ним драться. Но если он будет драться с ними, то придут только те, кому он нравится», — сказал Тайсон Reuters.

Тайсон и Джейк Пол (9-1) подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Джейк Пол
Майк Тайсон
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