Пол Малиньяджи: «Бенавидес переедет Альвареса, как поезд»

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Пол Малиньяджи (36-8) уверен, что бой между обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (28-0) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2) должен состояться.

«Я думаю, Канело будет избит. Бенавидес переедет его, как поезд. Канело должен поступить так, как поступают великие мексиканские легенды, — они дерутся с главным претендентом. Я хочу этого. Это важно для наследия. У Дэвида Бенавидеса есть звездные качества, чтобы стать следующим лицом бокса. Этот бой должен состояться», — сказал Малиньяджи на шоу Deep Waters.

15 июня 27-летний Бенавидес подерется с украинцем Александром Гвоздиком (20-1) за временный пояс WBC в полутяжелом весе.

Что касается Альвареса, то 33-летний мексиканец проведет поединок с соотечественником Хайме Мунгией (43-0). Бой состоится 4 мая в Лас-Вегасе, США.