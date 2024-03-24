Уоррен назвал вероятного следующего соперника Джошуа

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен сообщил, что ведет переговоры со стороной Даниэля Дюбуа (20-2), чтобы организовать следующий бой экс-чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3).

«В данный момент мы ведем переговоры о бое с Даниэлем. Я не могу вдаваться в подробности, но это будет очень значимый бой. Я бы с удовольствием посмотрел этот бой. Организовать британский поединок — для нас нет ничего лучше. Я бы с удовольствием на это посмотрел», — сказал Уоррен на Sky Sports.

9 марта Джошуа нокаутировал Франсиса Нганну (0-2) во втором раунде поединка. Бой прошел на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.