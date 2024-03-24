Райан Гарсия: «Я могу победить Джервонту Дэвиса»

Бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBC Райан Гарсия (24-1) рассказал, почему принял бой с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (29-0).

«Вы знаете, что я могу победить его. Это не оправдания, это факты. Он выжал из меня весь вес, не дал мне восстановить силы. Кроме того, он выбрал такой большой ринг. Братан, это нелегко. Если вы не знаете бокс, то поймете, что то, что я принял, было чертовым безумием. Мне надоело, что бокс такой скучный. Я сказал, что если никто не собирается делать это, то я сделаю это. Я пожертвую своим здоровьем, своей жизнью, чтобы бокс двигался вперед», — сказал Гарсия в интервью Джеку Альтеру.

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля 2023 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.