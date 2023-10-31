Нганну: «Бой с Уайлдером обсуждается, но по правилам MMA»

Нганну допустил, что он может подраться с Уайлдером в октагоне по правилам MMA

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) допустил, что он может подраться с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2) в октагоне по правилам MMA.

«Бой с Уайлдером обсуждается, — сказал Нганну в эфире The MMA Hour. — Деонтей Уайлдер в течение нескольких месяцев тренируется по MMA. Пока ничего не решено, но некоторые сведения дошли до меня, так что в этом есть смысл. Он действительно серьезно относится к ММА. Многие люди только говорят: «Я собираюсь подраться в боксе и в ММА», но Деонтей Уайлдер реально этого хочет. Ему будет трудно, потому что перед ним будет совсем другой зверь».

Тайсон Фьюри (34-0) победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.