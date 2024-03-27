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27 марта, 23:15

Виталий Минаков — Оли Томпсон: время начала и трансляция боя турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Бой Виталий Минаков — Оли Томпсон пройдет на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 29 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Виталий Минаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Англичанин Оли Томпсон и россиянин Виталий Минаков на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 29 марта, в Москве на волейбольной арене «Динамо». Поединки стартуют не ранее 23:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» 29 марта пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». В прямом эфире видеотрансляция вечера боев в Москве пройдет бесплатно на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.15 по московскому времени.

Турниры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно будет также посмотреть на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

39-летний Минаков является бывшим чемпионом Bellator, четырехкратным чемпион мира по спортивному самбо (2008, 2009, 2010, 2011).

44-летний Томпсон трижды становился «Самым сильным человеком Южной Англии» и «Самым сильным человеком Сассекса».

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Виталий Минаков
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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