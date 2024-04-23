Тарасов считает Кудряшова фаворитом поединка с Робутти

Боец поп-MMA в среднем весе Артем Тарасов поделился ожиданиями от поединка между Дмитрием Кудряшовым и Даниэлем Робутти на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Бой состоится 26 апреля в Москве на волейбольной арене «Динамо». Формат поединка — 4 раунда по 3 минуты.

На счету 38-летнего Кудряшова 26 побед и 6 поражений за карьеру. В активе 38-летнего Робутти 11 побед при 6 поражениях.

«Я думаю, что Дмитрий Кудряшов этот бой выиграет. Это опытный боксер, который умеет хорошо драться и умеет закатывать не просто бои, а настоящие рубки. Я думаю, что Дмитрий Кудряшов, как всегда, будет настроен на хороший прицельный удар», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Также Тарасов высказался о Николае Данилове, который проведет бой с Олегом Фомичевым. По его словам, спортсмен из Белоруссии способен отправить в нокаут боксеров разных уровней.

«Николай Данилов сначала получает в первых раундах. Потом он разогревается и уничтожает своих соперников», — добавил Тарасов.