Никулин рассказал об ожиданиях от поединка Сурова против Скобенко

Боец на голых кулаках Тимур Никулин поделился ожиданиями от поединка между Давидом Суровым и Германом Скобенко на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Здесь молодость против опыта, но я думаю, что Суров более голоден, чем Скобенко. По последним боям, то Германа засуживали, то травмы у него были большие и небольшие. Мне кажется, что он потерял уже мотивацию. Поэтому Суров для меня тут явный фаворит», — сказал Никулин РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 апреля в Москве.