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19 апреля, 23:31

Никулин рассказал об ожиданиях от поединка Сурова против Скобенко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боец на голых кулаках Тимур Никулин поделился ожиданиями от поединка между Давидом Суровым и Германом Скобенко на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Здесь молодость против опыта, но я думаю, что Суров более голоден, чем Скобенко. По последним боям, то Германа засуживали, то травмы у него были большие и небольшие. Мне кажется, что он потерял уже мотивацию. Поэтому Суров для меня тут явный фаворит», — сказал Никулин РЕН ТВ.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 апреля в Москве.

Источник: РЕН ТВ
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