«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Минаков — Томпсон: результаты боев
Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел 29 марта в Москве
29 марта, в пятницу, состоялся турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
Вечер прошел в Москве на волейбольной арене «Динамо» в Москве.
В главном событии вечера по правилам «бокс в ММА-перчатках» сошлись англичанин Оли Томпсон и россиянин Виталий Минаков. В соглавном бою встретлись финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Сергей Романов и Сергей Хрисанов.
Результаты боев главного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 29 марта:
- Али Хейбати единогласным решением судей победил Артема Тарасова
- Артем Рофаль раздельным решением судей победил Виктора Боронина
- Сергей Хрисанов единогласным решением судей победил Сергея Романова
- Виталий Минаков единогласным решением судей победил Оли Томпсона
«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию всего турнира. Все вечера боев «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно смотреть в полном объеме на нашем YouTube-канале «Ушатайка».
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