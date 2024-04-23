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«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Кудряшов — Робутти: дата и кард турнира

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет в Москве 26 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Кудряшов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет в Москве на площадке волейбольной арены «Динамо» в пятницу, 26 апреля. Начало — в 23.00 по московскому времени. В главном событии вечера россиянин Дмитрий Кудряшов подерется с аргентинцем Даниэлем Робутти. В соглавном поединке будет противостояние российского бойца Олега «Фомича» Фомичева и Николая Данилова из Белоруссии. Также в этот вечер состоятся два полуфинала Гран-при тяжеловесов. «СЭ» публикует полный кард турнира.

Кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

Дмитрий Кудряшов — Леонардо Робутти

Олег Фомич — Николай Данилов

Давид Суров — Герман Скобенко

Сергей Манжуев — Святослав Тетерин

Все бои пройдут в формате — 4 раунда по 3 минуты.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Следить за поединком в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ.

Дмитрий Кудряшов (бокс)
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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