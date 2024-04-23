Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет в Москве на площадке волейбольной арены «Динамо» в пятницу, 26 апреля. Начало — в 23.00 по московскому времени. В главном событии вечера россиянин Дмитрий Кудряшов подерется с аргентинцем Даниэлем Робутти. В соглавном поединке будет противостояние российского бойца Олега «Фомича» Фомичева и Николая Данилова из Белоруссии. Также в этот вечер состоятся два полуфинала Гран-при тяжеловесов. «СЭ» публикует полный кард турнира.

Кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

Дмитрий Кудряшов — Леонардо Робутти

Олег Фомич — Николай Данилов

Давид Суров — Герман Скобенко

Сергей Манжуев — Святослав Тетерин

Все бои пройдут в формате — 4 раунда по 3 минуты.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Следить за поединком в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ.