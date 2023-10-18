Тарасов считает, что Дацик проиграет Романкевичу на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Боец ММА и блогер Артем Тарасов поделился мнением о бое вячеслава Дацика и Петра Романкевича на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«В этом бою, как мне кажется, победит Петр, потому что, как мы знаем, Вячеслав недавно был на СВО и не совсем готовился к бою. Но посмотрим на результат, бой будет очень интересным», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.