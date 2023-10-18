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Сегодня, 17:33

Тарасов считает, что Дацик проиграет Романкевичу на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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Боец ММА и блогер Артем Тарасов поделился мнением о бое вячеслава Дацика и Петра Романкевича на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«В этом бою, как мне кажется, победит Петр, потому что, как мы знаем, Вячеслав недавно был на СВО и не совсем готовился к бою. Но посмотрим на результат, бой будет очень интересным», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.

Источник: РЕН ТВ
Артем Тарасов
Вячеслав Дацик
Петр Романкевич
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