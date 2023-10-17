Валуев заявил, что Дацик может сломить Романкевича в начале боя

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка российского бойца Вячеслава Дацика против белоруса Петра Романкевича.

«Белорус вынослив. На мой взгляд, классика бокса на его стороне. Дацик имеет возможность на первых порах сломить соперника. Если удастся перетерпеть первое время, то и сам бой может сложиться вовсе не в пользу Дацика. Посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Валуева РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.