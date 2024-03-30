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Хрисанов выиграл Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в весовой категории до 93 кг

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Хрисанов.
Фото Сергей Лантюхов, Известия

Российский боец Сергей Хрисанов одержал победу на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Единогласным решением судей он победил соотечественника Сергея Романова.

Хрисанов стал победителем «Гран-при» в весовой категории до 93 кг и получил чек на 500 тысяч рублей. Теперь на его счету 7 побед и 2 поражения. У Романова — 24 победы и 7 поражений.

Турнир проходит 29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо». В главном событии вечера российский тяжеловес Виталий Минаков встретится с британцем Оли Томпсоном.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Афиша турнира &laquo;Бойцовский клуб РЕН&nbsp;ТВ&raquo;. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Минаков — Томпсон: расписание боев и трансляция турнира
ММА
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